التعاون يمطر الباطن بخماسة قاسية

نواف السالم(صدى):

اكتسح نادي التعاون، مضيفه نادي الباطن، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف التعاون كل من:سيدريك أميسي في الدقيقة 27، ريكاردو ماتشادو في الدقيقة 37، لياندرتاوامبا في الدقيقة 53، عبدالفتاح محمد آدم في الدقيقة 78، وأخيرًا سلطان غنيمان المطيري في الدقيقة 93 بتسجيله هدفًا في مرماه.

وارتفع رصيد التعاون إلى 12 نقطة محتلًا بها المركز الـ6، فيما تجمد رصيد الباطن عند 4 نقاط محتلًا المركز الـ13.