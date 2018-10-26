بالصور.. تفاعل كبير للمغردين مع صور المعلمة المتوفية بسيول البحر الميت

عمان(صدى):

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي انتشار عدد من الصور، اليوم الجمعة، للمعلمة المتوفية أمس، إثر غرق حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة مدرسية، بسبب السيول الشديدة التي ضربت منطقة البحر الميت في الأردن وأغرقتها.

وكانت ” الصور ” التي نشرتها المعلمة الراحلة ” راية المجالي ” عبر حسابها في ” سناب شات ” ، وهي داخل سيارة مع شابة تدعى ” ياسمين الكبيسي ” ، وهي ابنة مديرة المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المتوفية، وعلّقت عليها بجملة ” يلا رحلة ” ، ولا يُعرف تاريخ التقاط هذه الصورة.

فيما أشار بعض المغردين، إلى أن الصورة التقطت قبل الحادث المأساوي التي راحت فيها المعلمة، والصورة الثانية التي انتشرت على مواقع التواصل تظهر المعلمة المتوفية مع طلابها داخل الفصل قبل الرحلة، وتبدو ملابس راية المجالي مختلفة في الصورتين.

وأوضحت ” وسائل إعلام أردنية ” ، أن المعلمة المتوفية ” راية المجالي ” تبلغ من العمر 26 عامًا، وهي متزوجة ولها طفل رضيع.