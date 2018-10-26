” تعليم الرياض ” تدعو المعلمين الجدد إلى الدخول لنظام نور وترتيب الرغبات

حمود العنزي(صدى):

دعت إدارة تعليم منطقة الرياض، المعلمين الجدد إلى الدخول لنظام نور وترتيب الرغبات.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تعليم الرياض ترحب بالمعلمين الجدد وتدعوهم للدخول لنظام نور وترتيب الرغبات خلال الفترة من 17-18 /1440/02 ” .

وأضافت : ” علمًا أن المباشرة ستكون في المدرسة الموجه لها المعلم اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1440/02/19 ” .

وكان قد تم تعيين ٦٨٣ معلماً ومعلمة على المستوى الرابع، كما تم نقل ٢٩٧ معلماً ومعلمةً إلى المستوى السادس من الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

للإطلاع على أسماء المعينين والمعينات: هنــــا.