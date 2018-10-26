بالصورة.. محمد صلاح ينشر ” تغريدة ” ويحذفها

نواف السالم(صدى):

نشر لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تغريدة على ” تويتر ” ، ثم حذفها على الفور، مما أثار حالة من الجدل بين متابعيه ومشجعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصًة مع مصاحبتها لرقم ” 17 “.

وأثار محمد صلاح بهذا تكهنات جمهوره ومتابعيه، حول ما يقصده صلاح من وراء رقم ” 17 “، إلا أنه قام بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

وأكدت تقارير إعلامية بريطانية، أن التغريدة تعتبر لغزًا؛ وذلك كون الرقم ” 17 ” ، لا يشير لأي إحصائية خاصة باللاعب المصري؛ خاصًة أن المباراة التي لعبها صلاح هي الـ18 له في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والـ41 بشكل عام، كما أن ضربة الجزاء لم تكن الـ17 التي يحصل عليها، فقد سدد سابقًا 10 ركلات سجل منها 7.

يذكر أن أخر مباراة لصلاح، كانت أول أمس الأربعاء، وفاز بها ليفربول 4 – 0، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.