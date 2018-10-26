بعد رفع علم إسرائيل بالدوحة.. سلطان بن سحيم: هم أصدق أصدقاء الإسرائليين
استنكر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رفع العلم الإسرائيلي في دولة قطر، مؤكدًا أن نظام بلده هو أصدق أصدقاء إسرائيل.
وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما أقسى أن ينظر العرب لبلادنا كأول المطبعين وآخر الصادقين، ما أسوأ أن يرفرف علم إسرائيل في سماء عاصمتنا الحبيبة ” .
وأضاف : ” يظنون أنهم نجحوا في إيهام العالم بمقاومتهم وهم أصدق أصدقاء الإسرائليين،، ما أقبحه من نظام،، ما أتعسه من نفاق ” .
يأتي ذلك أثناء مشاركة فريق الجمباز الإسرائيلي، بزيه رياضي حاملاً علم إسرائيل، وكذلك فريق الجودو الاسرائيلي، بمسابقة جراند سلام للألعاب الرياضية في قطر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 46 دقيقة
وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما أقسى أن ينظر العرب لبلادنا كأول المطبعين وآخر الصادقين، ما أسوأ أن يرفرف علم إسرائيل في سماء عاصمتنا الحبيبة ” .
,, صح كلامك ياابن سحيم ، حفظك الله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب
محمد علي البركاتي وادي فاطمه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 41 دقيقة
طالع وجه العنز واحلب لبن
هذا خاين لبلده ما وراه فود تبغون منه عز