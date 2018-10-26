 بعد رفع علم إسرائيل بالدوحة.. سلطان بن سحيم: هم أصدق أصدقاء الإسرائليين

طلال الضوي(صدى):

استنكر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رفع العلم الإسرائيلي في دولة قطر، مؤكدًا أن نظام بلده هو أصدق أصدقاء إسرائيل.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما أقسى أن ينظر العرب لبلادنا كأول المطبعين وآخر الصادقين، ما أسوأ أن يرفرف علم إسرائيل في سماء عاصمتنا الحبيبة ” .

وأضاف : ” يظنون أنهم نجحوا في إيهام العالم بمقاومتهم وهم أصدق أصدقاء الإسرائليين،، ما أقبحه من نظام،، ما أتعسه من نفاق ” .

يأتي ذلك أثناء مشاركة فريق الجمباز الإسرائيلي، بزيه رياضي حاملاً علم إسرائيل، وكذلك فريق الجودو الاسرائيلي، بمسابقة جراند سلام للألعاب الرياضية في قطر.