بالصور.. طالب يصلي الضحى في مدرسته ومدير تعليم الجوف يكرمه
نالت مجموعة من الصور للطالب ” فيصل فرحان الشمري ” وهو يؤدي صلاة الضحى في مدرسته، اليوم الجمعة، إعجاب آلاف المغردين وحصدت انتشارًا واسعًا، حيث كرم مدير تعليم الجوف الدكتور ” سعيد الغامدي ” ، الطالب في مدرسة هارون الرشيد الإبتدائية بسكاكا.
جاء ذلك في بادرة لتعزيز السلوك الإيجابي في مدارس منطقة الجوف ، وحيا ” الغامدي ” حرص الطالب فيصل على أداء صلاة الضحى في المدرسة.
وأشاد ” مدير تعليم الجوف ” ، بالأثر الإيجابي لوالديه، وقال: إن الإدارة تدعم تعزيز السلوك الإيجابي في مدارسها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 27 دقيقة
بكرة الطلاب كلهم يصلون الضحى🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 26 دقيقة
توقف مقاول غامدي بسيارته الحديثة في مكان يتجمع فيه العمال في وسط البلد وقال لهم من يرد أن يشتغل ب 50 ريال طيلة هذا اليوم فليركب معي في السيارة !!
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كثيرون اعترضوا على هذا المبلغ الذي لم يعد مجدياً في زماننا هذا وحاولوا إفهامه أن أقل أجر يومي في الوقت الحالي لا يقل عن 200 ريال ولكنه رفض بشدة مصراً على الأجر الذي حدده، فانصرف عنه معظم العاملين من الشباب الأشداء ولكن في نهاية الأمر صعد معه 3 أشخاص من كبار السن يبدو عليهم البؤس والفقر الشديدان !!
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انطلق صاحبنا بمن معه من العمال البائسين وتوقف بهم عند أحد التجار واشترى لكل واحد منهم كيس دقيق و10 كيلوجرام سكر ومثلهم أرز وزجاجه كبيرة من زيت الطعام وأعطى 100ريال نقدي لكل شخص منهم وقال لهم: انتهى عملكم معي وتستطيعون الآن العودة إلى بيوتكم!!
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وفي اليوم التالي ذهب لنفس المكان وقال اريد عمال ليعملوا معي طوال اليوم بخمسين ريال فذهب جميع العمال معه واخذهم للعمارة وكرفهم الى المغرب 😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 21 دقيقة
نالت مجموعة من الصور للطالب
” فيصل فرحان الشمري ” وهو يؤدي صلاة الضحى في مدرسته، (( اليوم الجمعة، )) ……!!
,, اليوم جمعه ، يوم عطله ,,
,, يعني فتحوا المدرسه على شان يصلي الضحى ……..؟ يمكن ……..!
,, الصراحه رغم ان الخبر خبر خير ويبشر باالخير ، ونشد على يد الطالب ونهنيه بهذه الهدايه ونهني والدبه ..
,, إلا ان سياق الخبر يثير كثير من التساؤلات ,,
,, يمكن فيه خطأٍ ما في كتابة الخبر ,,,,