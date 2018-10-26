بالصور.. طالب يصلي الضحى في مدرسته ومدير تعليم الجوف يكرمه

علي العنزي(صدى):

نالت مجموعة من الصور للطالب ” فيصل فرحان الشمري ” وهو يؤدي صلاة الضحى في مدرسته، اليوم الجمعة، إعجاب آلاف المغردين وحصدت انتشارًا واسعًا، حيث كرم مدير تعليم الجوف الدكتور ” سعيد الغامدي ” ، الطالب في مدرسة هارون الرشيد الإبتدائية بسكاكا.

جاء ذلك في بادرة لتعزيز السلوك الإيجابي في مدارس منطقة الجوف ، وحيا ” الغامدي ” حرص الطالب فيصل على أداء صلاة الضحى في المدرسة.

وأشاد ” مدير تعليم الجوف ” ، بالأثر الإيجابي لوالديه، وقال: إن الإدارة تدعم تعزيز السلوك الإيجابي في مدارسها.