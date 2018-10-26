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بالصور.. ” البنسلين ” يحول حياة شابة إلى مأساة

بالصور.. ” البنسلين ” يحول حياة شابة إلى مأساة
برلين(صدى):

” تقشر الأنسجة المتموتة الشروية التسممي ” ، هو مرض نادر أصيبت به فتاة فرنسية إثر تناولها مضاد حيوي من البنسلين أثناء إصابتها بمرض اللوزتين في مدينة أفينيون

وبدأت الطبقة الخارجية من الجلد بالانفصال عن الطبقة تحتها، حيث قضت الشابة العشرينية أسابيع في المستشفى، قبل أن تفاجئ بحروق من الدرجة الثانية.

ويقول الأطباء أن هذا الأمر ينتج عن التفاعل الجانبي للدواء، وبالتالي انتشرت الحروق في جسم الشاب بالكامل، و اضطرت لقضاء مدة طويلة وهي ملفوفة بالضمادات الطبية.

 

 

 

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ بالله 😰
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاها به يارب لاتبلانا

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, كل الأدويه المحضره كيميائياً لها تأثيرات جانبيه سلبيه على الجسم ، ستظهر عاجلاً او آجلاً ,,

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