الإجراء المتبع إذا توفي الشخص الذي تقدم للحصول على منتج من ” الإسكان “

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان، الإجراء المتبع إذا توفي الوالد بعد تقديمه للحصول على منتج من الوزارة، وماذا يجب أن تفعل الأسرة للحصول على المنتج.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن، أكد فيه أن والده توفي وكان قدّم للحصول على منتج من وزارة الإسكان قبل الوفاة، متسائلًا هل يتقدم بطلب جديد أم أن الطلب القديم الخاص بالوالد المتوفى كافٍ؟

من جانبها، ردّت الوزارة في تغريدة لها قائلة : ” نرجو منك عمل تسجيل جديد للوالدة ويوجد خانة مكتوب عليها أسبقية الطلب، نرجو منك الضغط عليها؛ لتتمكن الوالدة من أخذ طلب الزوج رحمه الله عليه، واستكمال باقي الإجراءات عبر الرابط التالي

https://eskan.gov.sa/eskan/