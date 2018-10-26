لاعبا العين الإماراتي يحتفلا بالهدف على طريقة ” عموري “

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبا نادي العين الإماراتي، على طريقة نجم الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، وذلك بعد إحرازهم هدف في مرمى عجمان.

وكان ” عموري ” قد أصيب في مباراة الهلال والشباب يوم السبت الماضي، بقطع في الرباط الصليبي، خرج على إثره من المباراة باكيًا.

يذكر أن ” عموري ” كان قد سافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء العملية الجراحية، قبل يومين.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في ترتيب المسابقة، برصيد 18 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق الأهداف.