لاعبا العين الإماراتي يحتفلا بالهدف على طريقة ” عموري “
احتفل لاعبا نادي العين الإماراتي، على طريقة نجم الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، وذلك بعد إحرازهم هدف في مرمى عجمان.
وكان ” عموري ” قد أصيب في مباراة الهلال والشباب يوم السبت الماضي، بقطع في الرباط الصليبي، خرج على إثره من المباراة باكيًا.
يذكر أن ” عموري ” كان قد سافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء العملية الجراحية، قبل يومين.
ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في ترتيب المسابقة، برصيد 18 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق الأهداف.
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