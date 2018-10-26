بالفيديو.. شاب يرمي قدر الطعام عقب خلافه مع صديقه بالرحلة البرية
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق شجار بين شابين سعوديين نتيجة خلاف أثناء قيامهما برحلة برية في إحدى مناطق المملكة.
وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، الذي صوره صديقهم الثالث بعدسة جواله لحظة الخلاف بين الشابين بسبب تأخر أحدهما في الإنتهاء من طبخ الغداء، والذى إنتهى برمي قدر الطعام بكل قوته بعيدًا عنهم على الأرض، فيما جرى الآخر خلف القدر المسكوب ليجلبه مرة أخرى ويلحق ما تبقى من الطعام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 45 دقيقة
حمقى مهابيل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 27 دقيقة
فقع قلبه فين غداك فين غداك واخرتها حدحد بالقدر وراح وخلاه
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 5 دقائق
باين على القدر فاضي مافية الا شوية موية
خفيف يوم رماة
الدعوى تصوير فقط ….
😜😜😜😅