بالفيديو.. شاب يرمي قدر الطعام عقب خلافه مع صديقه بالرحلة البرية

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق شجار بين شابين سعوديين نتيجة خلاف أثناء قيامهما برحلة برية في إحدى مناطق المملكة.

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، الذي صوره صديقهم الثالث بعدسة جواله لحظة الخلاف بين الشابين بسبب تأخر أحدهما في الإنتهاء من طبخ الغداء، والذى إنتهى برمي قدر الطعام بكل قوته بعيدًا عنهم على الأرض، فيما جرى الآخر خلف القدر المسكوب ليجلبه مرة أخرى ويلحق ما تبقى من الطعام.