” الله معك ” .. إهداء من شاعر إماراتي إلى سمو ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

نشر الشاعر الإماراتي، الدكتور مانع سعيد العتيبة، قصيدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بعنوان ” الكل معك ” .

وكتب ” العتيبة ” كلمات القصيدة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق ” إنستجرام ” ، مرفقًا إياها بصورة تجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” .

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي:

تحتاج همّتكَ الكبيرة أمّه

والمجد محتاجٌ لصاحب همّه

يا نجل سلمان المليك تحيّةً

من كل حرٍّ صادقٍ ذي ذِمّه

يا مشعل الحق الذي لم ينطفئ

بعواصفٍ ورياح حقدٍ جمّه

واجهت أحقاد العواصف فارساً

وأزلت عن وجه الجميع الغُمّه

معك الرجال الصيد معك خليفةٌ

من كان همُّك يا محمّدُ هَمَّه

معك الوفيُّ محمَّدٌ بو خالدٍ

فرّاج كلِّ شديدةٍ وملمّه

ومحمدٌ بو راشدٍ فخر الحمى

ودليلنا في الدرب نحو القمّه

معك العروبة كلها برجالها

ونسائها من حولكم ملتمّه

فاهنأ بحب المخلصين ولا تلم

من في عيون الحبِّ ألقى سمّه

أنت الكبير وفيك حلمٌ قادرٌ

أن يستعيد مضلّلاً ويضمّه

سر يا أميرُ فلا تزال أمامنا

لرضا إله العالمين مهمّة

ليسود سلم في البسيطة كلِّها

وتعود للحب الأصيل الأمّه