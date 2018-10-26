العاهل الأردني : يجب أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدث في منطقة البحر الميت

عمان(صدى):

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، ضرورة أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدث بالضبط في منطقة البحر الميت، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.

وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، لمتابعة تداعيات ما تعرض له طلبة ومواطنون جراء السيول في منطقة البحر الميت : إن ما حدث أثّر على قلوب كل الأردنيين، وعلى قلوب الناس بالإقليم والعالم، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأردن في هذا المصاب الأليم.

ووجه بتقديم أفضل الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، معرباً عن تمنياته لهم جميعا بالشفاء العاجل.

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