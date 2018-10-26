تحذير لسكان مكة المكرمة بشأن الطقس

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تحذيرًا لسكان منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الهدا، الشفاء، الطائف، يمتد تأثيرها إلى مكة المكرمة.

وأوضح أن حالة الطقس ستكون عبارة هطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشارت إلى أن بداية الحالة ستكون في السادسة وأربعين دقيقة، وتستمر حتى التاسعة والنصف مساء اليوم.

وفي سياق آخر، بيَّنت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة أن هناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان سيول على منطقة عسير أبها، خميس مشيط ، محايل عسير، الحرجة، النماص، تنومة باللسمر، باللحمر والمناطق المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم.