بالصور.. قصة حب عجوزين تنتهى بالزواج
نشأت قصة حبة بين عجوزين في التاسعة والسبعين من عمرهما، داخل إحدى دور المسنين بضاحية قمّرت، شمالي العاصمة ” تونس ” .
ترعرعت قصة الحب بين العجوزين ” محمد عبّاس، وخرطوطة بن علي ” ، لتنتهي بالزواج، وعقد القران الذي أشرفت عليه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس.
وأكد العريس ” محمد عبّاس ” ، أنه وجد في عروسه المرأة التي ملأت قلبه وأقنعت عقله ليبادر بطلب يدها، وليعوّض من خلالها سنوات الوحدة التي كان يعيشها.
في حين قالت العروس أنها، ” وجدت أخيراً الرجل الذي سيشاركها ما تبقى من حياتها ” ، مضيفة إن ” الحب ليس له عُمر، وما نفتقده في الشباب قد يأتي به المشيب ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 1 ساعة
كلللللووووووووش مبروك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 54 دقيقة
مبروك ..
,, استأنسوا مع بعضكم طالما في العمر بقيه ,, وفقكم الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 25 دقيقة
تمام جو في الوقت المناسب
لأن
أفضل سن للتفاهم بين الزوجين
هو بعدسن80سنة👵👴
لاهي سامعه
ولاهو قادر يتكلم😂😂😂