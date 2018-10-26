بالصور.. قصة حب عجوزين تنتهى بالزواج

تونس(صدى):

نشأت قصة حبة بين عجوزين في التاسعة والسبعين من عمرهما، داخل إحدى دور المسنين بضاحية قمّرت، شمالي العاصمة ” تونس ” .

ترعرعت قصة الحب بين العجوزين ” محمد عبّاس، وخرطوطة بن علي ” ، لتنتهي بالزواج، وعقد القران الذي أشرفت عليه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس.

وأكد العريس ” محمد عبّاس ” ، أنه وجد في عروسه المرأة التي ملأت قلبه وأقنعت عقله ليبادر بطلب يدها، وليعوّض من خلالها سنوات الوحدة التي كان يعيشها.

في حين قالت العروس أنها، ” وجدت أخيراً الرجل الذي سيشاركها ما تبقى من حياتها ” ، مضيفة إن ” الحب ليس له عُمر، وما نفتقده في الشباب قد يأتي به المشيب ” .