القريات تنعي معلمها ” العنزي “

علي القحطاني(صدى):

نعت القريات، اليوم، ابنها المعلم ” عويد هليل العنزي ” ، بعد تعرضه لحادث دهس، أمس الخميس، على طريق ” القريات- سكاكا ” أثناء قيامه بمساعدة وإسعاف مصابي الحوادث المرورية التي تسببت فيها – بعد قضاء الله وقدره – العاصفة الرملية التي شهدتها القريات والطريق الدولي؛ وذلك أثناء سفره على نفس الطريق متوجهًا من القريات إلى مدينة سكاكا.

وأدى جموع المصلين وعدد كبير من منسوبي التعليم بالقريات، الصلاة على المتوفى اليوم بعد صلاة الجمعة في جامع خادم الحرمين الشريفين، كما قدمت أسرة التعليم بالقريات، تعازيها لذوي ابنها ” العنزي ” .

ونعى مدير إدارة التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، بالنيابة عن منسوبي التعليم بالقريات فقيد التعليم، قائلًا: ” إنه قضى وهو يمارس عملًا إنسانيًا راقيًا يضاف لسجل الفقيد الإنساني في تعامله مع طلابه وزملائه وقيادته لمدرسته؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ” .

والعنزي هو قائد متوسطة القريات الأهلية، ومنسق مشروع مسابقة ” تحدي القراءة ” في تعليم القريات المقامة حاليًا في دولة الإمارات الشقيقة؛ بالقريات.