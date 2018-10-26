العطوي: حققنا العلامة الكاملة ونأخذ كل مباراة بشكل منفرد

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا خالد العطوي، إن الأخضر حقق الهدف بالتأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا تحت 19 عامًا.

وأضاف العطوي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” أشكر الله على الفوز، لقد حققنا هدفنا بالصعود إلى الدور الثاني، كما حققنا العلامة الكاملة، نحن نأخذ كل مباراة على حدة وهذا السبب الظهور بشكل جيد حتى الآن ” .

وواصل: ” في البطولات التي تُقام على المدى القصير يجب أن تأخذ كل مباراة بشكل منفرد، وأنا تكون جميع العناصر جاهزة على المستوى الفني والبدني والذهني، وهذا ما عملنا ونعمل عليه ” .

واختتم العطوي: ” بجانب الأهداف الفنية وأهمها الفوز في كل المباريات، لدينا أهداف تكتيكية نسعى إلى تحقيقها خلال المباريات، طوينا وعلينا التفكير في المرحلة المقبلة والتحضير لها بشكل جيد ” .

وسيخوض ” الأخضر ” مباراته في الدور المقبل أمام نظيره الأسترالي، الذي حل وصيفا في ترتيب المجموعة الثالثة.

وتمكن الأخضر الشاب من إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب ماليزيا وعلى الصين في الجولة الثانية ثم طاجيكستان اليوم الجمعة.