تجربة pop-up من بورشة تستمر في دبي الي 19 يناير 2019

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة بورشة في دبي عن تجربة جديدة توفرها لعملائها وعشاق بورشة من خلال طرحها المفهوم التجريبي الجديد pop-up الذي سيتم عرضه في منطقة لامير دبي لمدة تصل الي ثلاثة شهور كاملة ، وجاء طرح هذا المفهوم التجريبي في دبي في ظل التعاون بين بورشة دبي وشركة مراس القابضة بهدف توفير الفرصة لكل من يرغب في متابعة هذا المفوم والتعرف عليه لمشاهدته بحرية.

ويتوفر ذلك المفهوم المستقبلي في منطقة سموكي بيتش بلامير والتي تعتبر واحدة من المناطق السياحية البحرية المهمة في دبي ويتوجه اليها الكثيرين حيث يمكنهم الاضطلاع على مفهوم بورشة الجديد والتعرف على نمط حياة شركة بورشة. وستتواجد pop-up في موقعها حتى 19 يناير 2019 وسيوفر امكانية استعرض سيارات رياضية مميزة على غرار موديلات 718.

ويوفر مفهوم pop-up أعمال فنية من تصميم كريس لابروي الذي يقوم بأعمال فنية ثلاثية الأبعاد كما سيتواجد خبير من بورشة لتوفير المعلومات حول السيارات والمفهوم الجديد بجانب مرافقته الراغبين في تجربة سيارات بورشة.