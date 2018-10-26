بيان من اتحاد كرة القدم حول مباراة السوبر السعودي المصري

ماجد محمد(صدى):

تأكيدًا للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم، وتجسيدًا للتعاون المشترك بينهما، فقد اتفقا الاتحادين على إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بين ناديي الأهلي المصري والاتحاد السعودي يوم 27 نوفمبر المقبل في القاهرة.

ويأتي اتفاق الاتحادين السعودي والمصري على إقامة المباراة بين ناديي الأهلي والاتحاد تأكيدًا على أواصر العلاقة المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين في كاقة المجالات، ومنها المجال الرياضي، والتي تبلورت على أكثر من صعيد، والتي كان آخرها النجاح الباهرة الذي حققته مباراة السوبر السعودي المصري على كأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت في الرياض بين ناديي الهلال والزمالك.

وأعرب الاتحادان السعودي والمصري عن شكرهما البالغ لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، وإلى وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، على مباركتهما إقامة المباراة، ودعمهما من أجل ظهورها بالمستوى الذي يليق بالاسم الكبير الذي تحمله، وبمكانة الكرتين السعودية والمصرية، وبما يجسد العلاقة الأخوية بين البلدين.