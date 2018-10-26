حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تستمر هطول الأمطار على مناطق حائل، القصيم، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف، و يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.