هيئة الأرصاد: تأثر بعض مناطق المملكة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من منتصف الأسبوع القادم

مكة المكرمة(صدى):

أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتورأيمن غلام ، بأن المؤشرات الأولية توضح -بمشيئة الله تعالى- بأن تتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية منتصف الأسبوع القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة ، وتشتد غزارتها على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمناطق الواقعة غرب منطقة الرياض ، ولا يستبعد جريان السيول في تلك المناطق.

وأوضح أن الهيئة تتابع الحالة عبر أنظمة رصدها المتقدمة، وستصدرالتقاريرالتفصيلية عنها ومتابعتها على مدارالساعة – بإذن الله تعالى – بالتنسيق المباشرمع الجهات ذات العلاقة، وفقا للآلية المتبعة في ذلك.