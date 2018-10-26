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هيئة الأرصاد: تأثر بعض مناطق المملكة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من منتصف الأسبوع القادم

هيئة الأرصاد: تأثر بعض مناطق المملكة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من منتصف الأسبوع القادم
مكة المكرمة(صدى):

أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتورأيمن غلام ، بأن المؤشرات الأولية توضح -بمشيئة الله تعالى- بأن تتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمرتفعات الجنوبية الغربية منتصف الأسبوع القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة ، وتشتد غزارتها على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمناطق الواقعة غرب منطقة الرياض ، ولا يستبعد جريان السيول في تلك المناطق.
وأوضح أن الهيئة تتابع الحالة عبر أنظمة رصدها المتقدمة، وستصدرالتقاريرالتفصيلية عنها ومتابعتها على مدارالساعة – بإذن الله تعالى – بالتنسيق المباشرمع الجهات ذات العلاقة، وفقا للآلية المتبعة في ذلك.


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