سقطا من فوق قمة جبل إلى حتفهما أثناء التقاط صور زفافهما
وسط فرحة عارمة عند التقاط صور زفاف زوجين من مرتفعات تافت بوينت في حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا، والذي يبلغ ارتفاعه 7500 قدم، سقطا من قمته ليلقيا حتفهما على الفور، وذلك بعد أيام فقط من عرض الزواج في نفس المكان.
وأعلن بيان من خدمة حراس الحديقة عن الحادثة، قائلًا: ” توفى زائر من الذكور والإناث في سقوط واضح من تافت بوينت في حديقة يوسمايت الوطنية “، ويستعيد الأمن الجثث صباح اليوم الجمعة.
يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في يوسمايت هذا العام، يرتفع إلى عشرة أشخاص، ولم يتم بعد الإفصاح عن أي معلومات أخرى عن الضحيتين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, على قولة القايل // تعددت الاسباب والموت واحد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
نهايةالهياط
الله عطاااااك هاالمزيونه
خذها ورح أقرب فندق
وشو له تطامر في روس الجبال كنك قرد
أنت وأياها😐
Ali[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايردهم.. ولاهم نقص على الأمة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 1 ساعة
زين توفو اثنينهم عشان محدن يجلس ذكرى للثاني