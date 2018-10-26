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سقطا من فوق قمة جبل إلى حتفهما أثناء التقاط صور زفافهما

سقطا من فوق قمة جبل إلى حتفهما أثناء التقاط صور زفافهما
واشنطن(صدى):

وسط فرحة عارمة عند التقاط صور زفاف زوجين من مرتفعات تافت بوينت في حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا، والذي يبلغ ارتفاعه 7500 قدم، سقطا من قمته ليلقيا حتفهما على الفور، وذلك بعد أيام فقط من عرض الزواج في نفس المكان.

وأعلن بيان من خدمة حراس الحديقة عن الحادثة، قائلًا: ” توفى زائر من الذكور والإناث في سقوط واضح من تافت بوينت في حديقة يوسمايت الوطنية “، ويستعيد الأمن الجثث صباح اليوم الجمعة.
يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في يوسمايت هذا العام، يرتفع إلى عشرة أشخاص، ولم يتم بعد الإفصاح عن أي معلومات أخرى عن الضحيتين.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, على قولة القايل // تعددت الاسباب والموت واحد ,,

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لايردهم.. ولاهم نقص على الأمة

[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 1 ساعة

زين توفو اثنينهم عشان محدن يجلس ذكرى للثاني

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