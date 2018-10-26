وزيرة بحرينية تجيب على ” لماذا الحقد على السعودية ؟ “
” السعودية هي الدولة النفطية الأولى والأكبر مساحة في المنطقة والأكثر في تعداد السكان، وأيضًا السعودية مظلة عربية كبيرة، وهي عمود خيمة الوطن العربي، وأي خيمة تكسر عمودها تنهار الخيمة ” ، قالت هذه الكلمات وزيرة الإعلام البحريني سابقًا، سميرة رجب.
وجاء ذلك بعد طرح مقدم برنامج ” بالمختصر “، ياسر العمرو، سؤالًا على الوزيرة، مضمونه: ” لماذا الحقد على السعودية؟ ولماذا ينقمون عليها؟ ” ، وهو السؤال الذي بات يتردد على ألسنة الشعوب الأخرى قبل السعوديين أنفسهم، وصعدت وتيرته عقب حادثة الصحفي ” خاشقجي ” .
وأوضحت سميرة، أن من الأسباب الرئيسية للأزمة هو الإعلام، متسائلة: ” أين إعلامنا الخليجي، ” ، وتابعت: ” لم نجد إعلامًا خليجيًا قادرًا على مواجهة كل هذا الإعلام الذي يستهدفنا “، مؤكدة أن جزء من هذا القصور بسبب قصور في التدفق المعلوماتي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبلةالمسلمين مكه والمدينة(عندنا)
وماتبونهم يحقدون!!!
قبلة المسلمين كلهم (عندنا)وماتبونهم
يحقدون!!!
مهبط الوحي والرسالات السماوية
وماتبونهم يحقدون!!!
البلد الوحيدالي يطبق شرع الله
وماتبونهم يحقدون!!!
بلد أقتصادة متين ويدعم العالم
وماتبونهم يحقدون!!!
بلد كريم وشهم ومعطاء
وماتبونهم يحقدون!!!
شعب متكاتف متلاحم مع قيادتة
وماتبونهم يحقدون!!!!
سعودي يمشي على الأرض ورافع راسه
وماتبونهم يحقدون!!!!!
المملكة العربية السعودية شامخة شموخ الرواسي
وماتبونهم يحقدون!!!!
موتوا بغيظكم ياكلاب الروافض
وأنبحوا وأنهقوا
ماهمنا مادامكم تحت جزمنا🙂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 47 دقيقة
احسنتي بارك الله فيكي على هاالكلام ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 47 دقيقة
احسنتي بارك الله فيكي على هاالكلام ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يحفظ بلدنا من كل مكروه