وزيرة بحرينية تجيب على ” لماذا الحقد على السعودية ؟ “

عادل الحربي(صدى):

” السعودية هي الدولة النفطية الأولى والأكبر مساحة في المنطقة والأكثر في تعداد السكان، وأيضًا السعودية مظلة عربية كبيرة، وهي عمود خيمة الوطن العربي، وأي خيمة تكسر عمودها تنهار الخيمة ” ، قالت هذه الكلمات وزيرة الإعلام البحريني سابقًا، سميرة رجب.

وجاء ذلك بعد طرح مقدم برنامج ” بالمختصر “، ياسر العمرو، سؤالًا على الوزيرة، مضمونه: ” لماذا الحقد على السعودية؟ ولماذا ينقمون عليها؟ ” ، وهو السؤال الذي بات يتردد على ألسنة الشعوب الأخرى قبل السعوديين أنفسهم، وصعدت وتيرته عقب حادثة الصحفي ” خاشقجي ” .

وأوضحت سميرة، أن من الأسباب الرئيسية للأزمة هو الإعلام، متسائلة: ” أين إعلامنا الخليجي، ” ، وتابعت: ” لم نجد إعلامًا خليجيًا قادرًا على مواجهة كل هذا الإعلام الذي يستهدفنا “، مؤكدة أن جزء من هذا القصور بسبب قصور في التدفق المعلوماتي.