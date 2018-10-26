مستنقع مائي يحصد روح طفل في أضم
حصد مستنقع مائي كان قد تكوَّن من جراء الأمطار الغزيرة، روح أحد الأطفال بعد سقوطه فيه حيث كان يتجوَّل مع أسرته في الوادي.
وشهدت محافظة أضم، حالة من الحزن على الطفل البالغ 15 عامًا من العمر، بعدما تبيَّن أنه فارق الحياة بعد إخراجه من قبل أسرته التي حاولت إنقاذه من المستنقع الموجود في وادي العرج.
ونقل أحد المواطنين جثمان الطفل إلى أحد المراكز الصحية القريبة، فيما تحقق شرطة أضم في الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهمال الأباءوالأمهات
دمار على الأطفال
وسلامتكم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11618 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجـنه .