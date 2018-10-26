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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مستنقع مائي يحصد روح طفل في أضم

مستنقع مائي يحصد روح طفل في أضم
نايف السالم(صدى):

حصد مستنقع مائي كان قد تكوَّن من جراء الأمطار الغزيرة، روح أحد الأطفال بعد سقوطه فيه حيث كان يتجوَّل مع أسرته في الوادي.

وشهدت محافظة أضم، حالة من الحزن على الطفل البالغ 15 عامًا من العمر، بعدما تبيَّن أنه فارق الحياة بعد إخراجه من قبل أسرته التي حاولت إنقاذه من المستنقع الموجود في وادي العرج.

ونقل أحد المواطنين جثمان الطفل إلى أحد المراكز الصحية القريبة، فيما تحقق شرطة أضم في الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 11618 ] نشر منذ 7 دقائق

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجـنه .

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