كلمات مؤثرة من طبيب أجرى عملية جراحية لمعلمه في المرحلة الابتدائية

علي القحطاني (صدى):

في موقف يجسد معنى الوفاء للمعلم، أجرى طبيب يدعى أحمد القرني عملية جراحية لمعلمه الذي درّسه في الابتدائي، متمنيًا له الشفاء.

وقال الطبيب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لأستاذي الفاضل عبيد القرني، معلمي في المرحلة الابتدائية، مضت سنوات طويلة قبل أن نلتقي مجددًا ” .

وأضاف : ” التقينا هذه المرة بشكل مختلفة، كمريض وطبيب، حيث أجريت له عملية جراحية هذا اليوم عبارة عن منظار للركبة، ألف احمدلله عالسلامة أستاذي ” .

ووصف رواد موقع ” تويتر ” الأمر برد الجميل، فقال أحدهم : ” اخلص المعلم في تعليمه، فجنى ثمار هذا الإخلاص بطبيب أكرمه الله برد الجميل ” .

وأضاف آخر : ” صورة يكتب عنها بماء الذهب وهي لقطة تعبر عن أهمية دور المعلم وتغني عن الاف التعليقات ” .