كلمات مؤثرة من طبيب أجرى عملية جراحية لمعلمه في المرحلة الابتدائية
في موقف يجسد معنى الوفاء للمعلم، أجرى طبيب يدعى أحمد القرني عملية جراحية لمعلمه الذي درّسه في الابتدائي، متمنيًا له الشفاء.
وقال الطبيب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لأستاذي الفاضل عبيد القرني، معلمي في المرحلة الابتدائية، مضت سنوات طويلة قبل أن نلتقي مجددًا ” .
وأضاف : ” التقينا هذه المرة بشكل مختلفة، كمريض وطبيب، حيث أجريت له عملية جراحية هذا اليوم عبارة عن منظار للركبة، ألف احمدلله عالسلامة أستاذي ” .
ووصف رواد موقع ” تويتر ” الأمر برد الجميل، فقال أحدهم : ” اخلص المعلم في تعليمه، فجنى ثمار هذا الإخلاص بطبيب أكرمه الله برد الجميل ” .
وأضاف آخر : ” صورة يكتب عنها بماء الذهب وهي لقطة تعبر عن أهمية دور المعلم وتغني عن الاف التعليقات ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدهم
عيال الديرة
رمز للوفاء😘😘😘😘😘