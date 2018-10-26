بالفيديو.. سائق حافلة مدرسية يحذر من أحد أكبر الأخطار التي تواجه سائقي الحافلات

علي القحطاني (صدى):

وجّه سائق حافلة مدرسية، رسالة إلى سائقي الحافلات، بضرورة فحص الحافلة بالكامل بعد مغادرة الطلاب.

وصوَّر السائق نفسه وهو يفحص حافلته ليجد طفلًا وقد نام على أحد الكراسي ولم يراه إلا عندما اقترب منه، محذرًا من أخطار عدم فحص الحافلة، حيث إنه كاد أن ينسى الطالب لولا لطف الله.