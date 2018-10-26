بالفيديو.. سائق حافلة مدرسية يحذر من أحد أكبر الأخطار التي تواجه سائقي الحافلات
وجّه سائق حافلة مدرسية، رسالة إلى سائقي الحافلات، بضرورة فحص الحافلة بالكامل بعد مغادرة الطلاب.
وصوَّر السائق نفسه وهو يفحص حافلته ليجد طفلًا وقد نام على أحد الكراسي ولم يراه إلا عندما اقترب منه، محذرًا من أخطار عدم فحص الحافلة، حيث إنه كاد أن ينسى الطالب لولا لطف الله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 3 ساعات
مايبي لها تحذير
هذا أصلآ عمله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامة الطفل ، وجزاك الله خير على الحرص والنصيحه ,,
ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
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qlq[ عدد التعليقات: 4160 ] نشر منذ 1 ساعة
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اشكرك ع الاهتمام وحبك لعملك