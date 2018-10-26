ولي العهد يحتل المركز الأول عربيًا وإسلاميًا في تصنيف ” CEOWORLD “

علي القحطاني (صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أنباء عن حصد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” ، على المرتبة الأولى عربياً وإسلامياً في التصنيف لأكثر الأشخاص نفوذًا في العالم لعام 2018 ” CEOWORLD ” .

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، بأن المجلة الأمريكية الشهيرة ” سيوورد ” صنفت ولي العهد في المرتبة الـ14عالميًا من بين 65 زعيمًا وشخصية عالمية، بينما حل في المرتبة الأولى عالميًا الرئيس الأمريكي كأكثر الأشخاص نفوذًا في العالم ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ” المرتبة الثالثة ” ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ” الرابع “.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن الرئيس الباكستاني الجديد عمران خان دخل ضمن التصنيف واحتل المرتبة الـ 62 عالمياً.

الجدير بالذكر أن تصنيف الأشخاص في هذه القائمة يتم وفقًا لعدة محاور، من بينها الموارد المالية والقوة في مجالات متعددة، واستخدام الحركة والنشاط بقوة، والتمتع بسلطة على مجموعة كبيرة من الناس.