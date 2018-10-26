الزعاق: المملكة أمطرت أكثر من 3 أمطار سيلية ونحن في بداية الموسم

علي القحطاني (صدى):

توقع دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، هطول أمطار على الخليج، خاصًة ناحية البحرين، والدمام والظهران، بدءًا من مساء اليوم السبت، وصباح الأحد.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن هذه السنة تسمى ” سنة ربيعية “، إذا أمطرت بستة أمطار سيلية خلال موسمي الوسم والمربعانية والممتدة لثلاثة شهور تقريبًا، قائلًا: ” ولله الحمد أمطرت بعض مناطق السعودية بأكثر من ثلاث أمطار سيلية ونحن في بداية الموسم .”