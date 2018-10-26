الأخضر الشاب يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا متصدرًا مجموعته

نواف السالم(صدى):

حصد المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، العلامة الكاملة في دور المجموعات من كأس آسيا، بعد تغلبه اليوم الجمعة، على منتخب طاجكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح الأخضر الشاب في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بعد تسجيل صافي الزقرتي في الدقيقة 65، ثم هدف آخر بعده خمس دقائق، وأحرز فرج الغشيان الهدف الثالث للأخضر عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأخضر إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته الثالثة، وسيواجه نظيره الأسترالي وصيف المجموعة، في ربع نهائي البطولة، يوم الإثنين المقبل.