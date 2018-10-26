جسفت مع الوطن مبادرة يتضامين فيها الوسط التشكيلي مع المملكة

سعيد العجل(صدى):

فعلت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) مبادراتها (جسفت مع الوطن) والتي استمرت 3 أيام تضامناً مع المملكة ١٣- 15 صفر 1440 هـ الموافق ٢٢-24 أكتوبر 2018 م من خلال تنفيذ برنامج منبري وعرض تفاعلي للفنانين التشكيليين برسوماتهم التي عبرت عن تضامنهم مع المملكة وكذلك عرض مجموعة من الاعمال التشكيلية وذلك في صالة روافد بالرياض.

وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) الدكتورة منال بنت عبدالكريم الرويشد إن الجمعية سعت الى تقديم هذه المبادرة تضامنا مع المملكة،لإبراز دور المواطن في مساندة المملكة من خلال الفن التشكيلي و هي أقل ما يمكن أن يقدم للوطن ،فالجمعية بفروعها الـ11 في مختلف مناطق المملكة ، وجهت الى تقديم المبادرات وإبراز اللحمة الوطنية وتقديم ثقافة ودور وجهود جسفت مع الوطن والمبادرة تضمنت عرضا تفاعليا لفنانين تشكيلين سعوديين ومقيمين من أعضاء الجمعية وشارك مجموعة رؤيتنا بالعمل التطوعي و التغطية الاعلامية عبر وسائل السوشل ميديا ابرزهم المهندس طيران و الشاعر فيصل العريني والاستاذ سالم الحماد و الشاعرة شيخه العتيبي وايضا تمت مشاركة كلا من الشاعرين فيصل العريني و شيخه العتيبي بقصيدة وطنيه ضد الحملة الشرسه التي يتعرض لها الوطن أمام الزوار للتعبير عن حب الوطن والولاء والإنتماء له. ولذلك نظمت الجمعية محاضرتين :

تقدم الأستاذة أمل الجمل مشرفة التدريب والمدير التنفيذي لمبادرة النمو والإرتقاء لتطوير القيادات التعليمية محاضرة عن ” تفعيل الكوتشينج لدعم ⁧‫#المجتمع‬⁩ الفني والثقافي بالمملكة العربية السعودية ” بإدارة الأستاذة فاطمة المقبل المدير التنفيذي لمكتب أيسام للاستشارات التربوية والتعليمية.

كما قدم الدكتور شاهر النهاري محاضرته (الفجوة بين الناقد والفنان التشكيلي)

وقراءة في مجموعة من أعمال قدمت في معرض (وطن العز والكرامة) بإدارة الإعلامي سلمان السليس بعد أن ألقى ، كما ألقت أمل الجمل محاضرة بعنوان (تفعيل الكوتشنج لدعم المجتمع الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية).

وشارك في المعرض والفنان التشكيلي عبدالعزيز الدبل . وفهد العمار وناصر الخرجي وبرجس النصار و الفنان التشكيلي المصري محمد التهامي .

والفنانةونجلاء الجمعة و مها العتيبي نورة السالم والفنانين السودانين الفنان إبراهيم بله والفنان عبدالرحمن بابكر.