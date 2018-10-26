فيفا يصدم برشلونة والاتحاد الإسباني بهذا القرار

نواف السالم(صدى):

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مسؤولي الاتحاد الاسباني لكرة القدم للتراجع عن فكرة إقامة عدد من مباريات الدوري الإسباني خارج البلاد.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو، عقب انتهاء اجتماع مجلس الفيفا في رواندا اليوم الجمعة، إنه يجب على جميع الاتحادات المحلية ان تقيم مباريات الدوري الخاص بها داخل حدودها وعلى أراضيها، مشددا على أنه لا توجد أي نية لدى الفيفا لقبول أي تعديلات في هذا الشأن.

وكان الاتحاد الاسباني لكرة القدم قد أعلن رغبته في التسويق للدوري الإسباني بإقامة بعض مبارياته خارج إسبانيا، وكانت البداية مع مباراة برشلونة وجيرونا التي حدد لها يوم ٢٧ يناير المقبل في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.