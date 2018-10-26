تامر حسني يوجهه رسالة لزوجته بسمه بوسيل

أماني الغامدي(صدى):

شارك الفنان تامر حسني جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن بزق بمولوده الثالث ” آدم ” داخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب تامر عبر حسابه على مواقبع التواصل الإجتماعي رسالة لزوجته المصممة بسمة بوسيل قائلاَ: ” زوجتي حبيتي بسمة، ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا أولادنا ويحفظهم ويحفظ كل أولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب ” .

يذكر أن الفنان تامر حسني يتواجد بالولايات المتحدة ليتلقي العلاج بعد أن أصيب بوعكة صحية تمنعه عن الغناء لفترة.