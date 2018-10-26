تامر حسني يوجهه رسالة لزوجته بسمه بوسيل
شارك الفنان تامر حسني جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن بزق بمولوده الثالث ” آدم ” داخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب تامر عبر حسابه على مواقبع التواصل الإجتماعي رسالة لزوجته المصممة بسمة بوسيل قائلاَ: ” زوجتي حبيتي بسمة، ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا أولادنا ويحفظهم ويحفظ كل أولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب ” .
يذكر أن الفنان تامر حسني يتواجد بالولايات المتحدة ليتلقي العلاج بعد أن أصيب بوعكة صحية تمنعه عن الغناء لفترة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36930 ] نشر منذ 15 دقيقة
سلم عليها ياتامر
قول لها القرني قاآآآآهرهم😎👍
يسلم عليكي🤗