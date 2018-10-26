الكرملين عن ملابسات وفاة خاشقجي: لا داعي للتشكيك في التصريحات السعودية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ” الكرملين ” ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكيك في التصريحات السعودية حول ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف بيسكوف: ” ما من سبب يدعو أحداً لعدم تصديق الرواية السعودية ” ، موضحا أن بلاده ترحب بالتحقيقات في القضية.

وتابع: ” سمعنا بيان العائلة المالكة الذي يدين جريمة القتل هذه.. أما كل الأمور الأخرى، فهي مسائل تعود للتحقيق الذي ترغب به العائلة المالكة، ونحن نرحب بكل ذلك ” .

وأردف بيسكوف: ” لقد أصدر الملك السعودي بيانا رسميا، كذلك فعل ولي العهد السعودي وليس هناك ما يدعو لعدم تصديقهما “.