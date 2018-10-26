الكرملين عن ملابسات وفاة خاشقجي: لا داعي للتشكيك في التصريحات السعودية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ” الكرملين ” ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكيك في التصريحات السعودية حول ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف بيسكوف: ” ما من سبب يدعو أحداً لعدم تصديق الرواية السعودية ” ، موضحا أن بلاده ترحب بالتحقيقات في القضية.
وتابع: ” سمعنا بيان العائلة المالكة الذي يدين جريمة القتل هذه.. أما كل الأمور الأخرى، فهي مسائل تعود للتحقيق الذي ترغب به العائلة المالكة، ونحن نرحب بكل ذلك ” .
وأردف بيسكوف: ” لقد أصدر الملك السعودي بيانا رسميا، كذلك فعل ولي العهد السعودي وليس هناك ما يدعو لعدم تصديقهما “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56894 ] نشر منذ 1 ساعة
الكل يصدق ماصدقت ,,
,, ولكن اهل الهوى والنفس الخبيث لايصدقون ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
خالد ابراهيم[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 38 دقيقة
النظام السعودي وإعلامه : جمال لم يدخل القنصلية ولم نراه!
العالم : عندنا كاميرات أظهرت دخول جمال لقنصليتكم
النظام السعودي وإعلامه : ٱه نعم دخل وخرج
العالم : الكاميرات توثق دخول جمال ولكن ليس عندنا أدلت تثبث خروجه أخرجوا لنا أدلت خروجه
النظام السعودي وإعلامه : كاميراتنا لم تعمل في يوم دخول جمال
العالم : جائت طائرتين على متنهم 15 شخص ظباط ومستشارين وطبيب تشريح ومنشار ودخلوا القنصلية
النظام السعودي وإعلامه : الفرقة المكونة من 15 شخص دخلوا تركيا لسياحة في نفس اليوم
العالم : عندنا تسجيلات صوتية وحتى مرئية لقتل جمال وتقطيعه
النظام السعودي وإعلامه : سكوت 18 يوما
النظام السعودي وإعلامه : ٱه نعم لقد نسينا نعم جمال دخل القنصلية ودخل في شجار ياعيني مع الفرقة 15 المكونة من ظباط ومستشارين وأخصائي تشريح دخلوا معاه ياعيني في شجار بمنشار بن سلمان وجمال توفى لأنه رفع صوته عند المشاجرة فتقطعت حباله الصوتية .
العالم : هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
العالم: إذا أين هي الجثة نريد أن نراها ونتأكد من أنها جتة جمال
النظام السعودي وإعلامه: نزلت الملائكة ورفت جثة جمال وكان أمرا مقضيا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36930 ] نشر منذ 23 دقيقة
نحن نثق بقيادةالمملكة ونثق باالقضاء
وياريت ياكلاب الروافض ياأبناء المتعه وخلاياعزمي
وأنت يلي مسمي نفسك خالد ابراهيم
تاكلون تبن
تتباكى وكأن خاشقجي كان زوج أمك ياحيوان
وأنت مجرد نتاج من رافضي متعه
رح أذلف ياتعبان
وخذ abdul معك