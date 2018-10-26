أسباب إصابة مرضى الفشل الكلوى بآلام العظام

أماني الغامدي(صدى):

يعانى مرضى الفشل الكلوي من مضاعفات عديدة لأن الكلى من أهم أجهزة الجسم، وأى إصابة بها تؤثر على الجسم بشكل عام، ومن الشكاوى العامة لمرضى الفشل الكلوى آلام العظام.

وقال الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن هناك أسباب عديدة تصيب مرضى الفشل الكلوى بآلام العظام، منها:

1- قلة عمل الكالسيوم وفيتامين د في الجسم لأن الكلى هي التي تساعد على امتصاصهم وبقصورها يقل امتصاص الجسم لهذه العناصر، وبالتالى تقوم الغدد الجار درقية بمحاولة مساعدة الكلي في هذا الجزء مما يؤدي مع الوقت إلى تضخم هذه الغدد الأربع الصغيرة ما يسبب آلام العظام.

2- تناول المريض بعض الأدوية مثل الكورتيزون مما يؤدي إلى حدوث هشاشة العظام.

3- سوء التغذية المصاحبة للمراحل النهائية من القصور الكلوي.

4- قلة الحركة.

5- التهاب الأعصاب المصاحب للفشل الكلوي.

وأضاف دكتور اشرف ، أنه لتفادى هذه الآلام يجب الالتزام بنظام غذائى صحى يحدده الطبيب المعالج، مع ممارسة رياضة المشى يوميا، وتناول المكملات الغذائية التي تعوض الجسم ما يفقده بسبب الفشل الكلوى.