والد ريان ضحية البحر الميت يبكي الملايين

عمان(صدى):

اثار الطفل ” ريان زياد فهد الطيراوي ” 15 عاماَ الذي توفي نتيجة سيول البحر الميت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد كلمات والده المؤثرة التي أوجعت قلوب الملايين ، والتي قال فيها ” اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها.. بكل مشاعر الحزن احتسب عند الله غز وجل فلذة كبدي ريان الذي اختاره الله في حادثة البحر الميت.. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عوضني اللهم عوضني ” .

يذكر أن 15 طفلاَ لقوا حتفهم في حادثة انجراف بالبحر الميت نتيجة سيول الأردن ظهر أمس الخميس.