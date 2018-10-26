أمير الشمالية: سمو ولي العهد قائد استثنائي.. وبحديثه الواضح كسب ثقة الأوساط السياسية

محمد السعران(صدى):

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد , نائب رئيس مجلس الوزراء , رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمارت العامة , في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” المقام بمدينة الرياض.

ووصف سمو أمير المنطقة، ولي العهد الأمين بالقائد الاستثنائي، الذي يرسم بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات، والعمل الجاد في المرحلة القادمة وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد خريطة طريق شاملة.

وأشار سموه إلى لغة الأرقام التي ظهرت جلياً في حديث سمو ولي العهد، أثبتت للعالم واقع الإتجاه الذي تسير عليه المملكة, وخارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن الاقتصادي، مؤكداً أن حديث سمو ولي العهد رسم للمملكة نهج فريد وفق تطلعات اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية تعكس تنوع مصادر الدخل في المملكة من الاعتماد على النفط إلي مصادر اقتصادية متنوعة تعلي من مكانة المملكة الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.

وقال سموه: “إن سمو ولي العهد بروحه القيادية وشفافيته وحديثه الواضح والعميق كسب ثقة الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية، من خلال الإعلان بكل شفافية عن ما أنجزه وتحقيقه طيلة الثلاث سنوات الماضية، سائلاً سموه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الشريفين الحرمين, وسمو ولي عهده, وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار”.