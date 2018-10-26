عشريني يغتصب مسنة عمرها 100 عاما
تجرد شاب هندي عشريني من كل معاني الإنسانية والأخلاق، وقام بالاعتداء جنسيًا بطريقة وحشية على عجوز تبلغ من العمر 100 عامًا، دون رحمة أو شفقة.
السيدة التي بلغت 100 عاماَ، فوجئت بشاب يعتدي عليها ، وعند سماع حفيدتها الأصوات توجهت إلى الغرفة ، بينما الجاني اختبأ تحت سرير العجوز في صمت.
وتم نقل صاحبة الـ 100 عاماَ إلى المستشفي وتسليم الجاني للشرطة ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه موضحاَ انه كان تحت تاثير الكحول .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
والعجوز في صمت!!!!!
100سنة
هذا حيوان والله يكرم الحيوان عنه😠