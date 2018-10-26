” ادعى أنه شبيه لممثل تركي ” .. شاب يبتز فتاة ماليا عبر سكايب
تعرضت فتاة للاحتيال، حيث قامت بدفع أكثر من 30 ألف درهم لشخص أغراها بالزواج بعد وقوعها في شباك حبه، ما دفعه لابتزازها ماليًا حتى شكت في نيته، وعندما واجهته اختفى من حياتها وتأكدت أنها كانت ضحية عواطفها غير المحسوبة.
هذا وقد انتحل صفة رجل بالغ الوسامة، يشبه الممثل التركي الذي أدى شخصية مُهند فأغراها بالزواج منه حتى وقعت في حبه وبدأ يبتزها ماليًا حتى شكت في نيته، ثم واجهته فاختفى من حياتها وتأكدت أنها كانت ضحية عواطفها غير المحسوبة.
ومن جانبها، حذرت شرطة دبي من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتبع مجموعة المبتزين والمحتالين الذين يستدرجون ضحاياهم بأساليب غير قانونية، منها شراء آلاف من المتابعين، وإضافة حسابات دوائر حكومية ومسؤولين ومشاهير لإضفاء الصدق إلى تلك الحسابات حتى لا يشك فيها الضحايا.
وتطور هذا النوع من الجرائم بشكل مستمر، ومتزامن مع تطور التكنولوجيا، بعد انتشار ظاهرة تعرف بـ ” ابتزاز عبر سكايب ” في السنوات الأخيرةّ.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني ماانتبهت على كثر المصايب التي حدثت من هاالنوع ………..؟
,, صدق من قال // شهوة المرأه تغلب عقلها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
المحرومه عندها غنم
وأنا طمعان فيها😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل من زين مهند الأشهب
أبو محمد٢[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو يخطبك تموتي بسكتة قلبية يابنت النور قال اشهب قال😕
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههه الله لايقوله بس
ماحب الاشقر ارفضه على طول مامن ملامح😅