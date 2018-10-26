” ادعى أنه شبيه لممثل تركي ” .. شاب يبتز فتاة ماليا عبر سكايب

أبوظبي(صدى):

تعرضت فتاة للاحتيال، حيث قامت بدفع أكثر من 30 ألف درهم لشخص أغراها بالزواج بعد وقوعها في شباك حبه، ما دفعه لابتزازها ماليًا حتى شكت في نيته، وعندما واجهته اختفى من حياتها وتأكدت أنها كانت ضحية عواطفها غير المحسوبة.

هذا وقد انتحل صفة رجل بالغ الوسامة، يشبه الممثل التركي الذي أدى شخصية مُهند فأغراها بالزواج منه حتى وقعت في حبه وبدأ يبتزها ماليًا حتى شكت في نيته، ثم واجهته فاختفى من حياتها وتأكدت أنها كانت ضحية عواطفها غير المحسوبة.

ومن جانبها، حذرت شرطة دبي من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتبع مجموعة المبتزين والمحتالين الذين يستدرجون ضحاياهم بأساليب غير قانونية، منها شراء آلاف من المتابعين، وإضافة حسابات دوائر حكومية ومسؤولين ومشاهير لإضفاء الصدق إلى تلك الحسابات حتى لا يشك فيها الضحايا.

وتطور هذا النوع من الجرائم بشكل مستمر، ومتزامن مع تطور التكنولوجيا، بعد انتشار ظاهرة تعرف بـ ” ابتزاز عبر سكايب ” في السنوات الأخيرةّ.