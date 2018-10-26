داشيا سانديرو ستب واي اسكيب ليميتد تقتصر على 400 نسخة فقط

أميرة خالد(صدى):

قامت شركة داشيا بجعل سيارتها سانديرو ستب واي أكثر خصوصية عن طريق إصدار خاص محدود للغاية باسم اسكيب وحصل تصميم هذه السيارة التي حملت اسم اسكيب على أصوات بواقع أكثر من 38000 صوت من أصل 100000 صوت. وتم التوقيع على التصميم الفائز من قبل فلورا جايمس مع اثنين من المرشحين النهائيين يتعادلان في المركز الثاني.

وكما ترون ، اختلاف السيارة الخاصة يتلخص في التصميم الخارجي ويمكن رؤية حروف اسكيب من الزخارف المختلفة على غطاء المحرك ، وأعمدة B ، والسقف ، مع حروف Stepway الحصرية على الأبواب الأمامية وللمسات البيضاء على أغطية المرآة. أما بالنسبة للطلاء الخارجي ، فهو أسود غير لامع.

وقد عرضت مسابقة داشيا المحدودة للغاية للمبتدئين من المواهب الشابة والتصاميم الفريدة المقترحة لتصميم نسخة خاصة من سانديرو ستيب واي. وهو الحدث الذي كان موضع ترحيب كبير من قبل المشاركين والعشاق للسيارات الذين كانوا نشيطين للغاية وصوتوا بشكل كبير على الإنترنت لانتخاب تصميمهم المفضل ” .

وقد أكدت شركة صناعة السيارات المملوكة لشركة رينو أن النسخ بعدد 400 ستكون في شوارع فرنسا بحلول نهاية عام 2019 ، ودون الدخول في مزيد من التفاصيل مثل المواصفات القياسية والمحرك وخيارات النقل يبدأ سعر سانديرو ستب واي من 12.720 ألف يورو مع محرك TCe 90 ثلاثي الأسطوانات بشاحن توربيني مع علبة التروس اليدوية من خمس سرعات.

ويمكن للعملاء أيضا اختيار محرك Blue dCi 95 لمن يريدون المزيد من عزم الدوران ومحرك 1.5 لتر ، كما أن داشيا مجبرة على تقديم المحرك TCe 90 مع ناقل الحركة Easy-R.