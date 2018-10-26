طالبتان تخططان لتقطيع زملائهم وشرب دمائهم تقربا للشيطان

واشنطن(صدى):

أقدمت طالبتين بولاية ” فلوريدا ” الأمريكية، على وضع مخطط دموي يستهدف تقطيع زملائهم قربانًا للشيطان.

وبالتطرق للتفاصيل، اعترفت الفتاتين ” 11 و 12 عامًا ” أنهما كانتا تخططان لتقطيع زملائهما وأكلهم وشرب دمائهم، تقربًا للشيطان.

وكانت تخططان لرصد التلاميذ صغار السن عند الحمامات، ومهاجمتهم وذبحهم وتقطيع لحمهم وأكلهم وشرب دمائهم، حيث كانت الخطة تقتضي بقتل من 15 لـ 25 تلميذًا.

ووجدت الشرطة بحوزتهما مجموعة سكاكين وقاطعة بيتزا، وكأسًا لشرب الماء.