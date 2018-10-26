” الوطني للعمليات الأمنية ” يحذر مرتادي الطرق بالطائف بسبب الأمطار

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية ” 911 ” اليوم الجمعة، مرتادي الطرق بمحافظة الطائف من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الآن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف؛ نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق ” .