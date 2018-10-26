” الوطني للعمليات الأمنية ” يحذر مرتادي الطرق بالطائف بسبب الأمطار
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية ” 911 ” اليوم الجمعة، مرتادي الطرق بمحافظة الطائف من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الآن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف؛ نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36964 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين الناس كلها تطلع
التحذير زي الي يقول تعالوا بسرعة
بل شفت شاب له يومين ينتظر السيل واقف بسيارتة بوسط الوادي
علشان يعدي من السيل في بدايتة
شعب ماله حل😐