تعليم الطائف يستضيف مهرجان المسرح المدرسي للصغار

بدرية المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن جاهزيتها لاستضافة مهرجان المسرح المدرسي للصغار، الذي تستضيفه الإدارة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي خلال الفترة من 19 – 23 من الشهر الحالي، والمقام بسوق جوري مول بالطائف، وبمشاركة 17 إدارة تعليمية هي الباحة، مكة، ينبع، القنفذة، المخواة، الليث، المهد، العلا، جدة، عفيف، الغاط، الرس، البكيرية،المدينة المنورة، الاحساء، تبوك، والإدارة المستضيفة تعليم الطائف “.

وقد سخرت الإدارة كافة طاقاتها بتوجيه وإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبمتابعة من المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، ومن مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي .

وبدأت الاستعدادات المبكرة لهذا المهرجان بتشكيل” 9 لجان ” عملت منذ وقت مبكر لإنجاح المهرجان، وتهيئة سبل التميز من أجل تقديم عروض مسرحية تجمع بين المتعة الفنية والرسالة القيمة، التي تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية مهارات الطلاب الثقافية والمسرحية، وتعزيز الثقة لديهم ومساعدتهم على بناء شخصياتهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب مشوق .

ويستهدف المهرجان طلاب المرحلة الابتدائية من المدارس الحكومية والأهلية والتربية الخاصة والمدارس العالمية.