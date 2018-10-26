رجل يستبدل كبده بسبب مكمل غذائي للتنحيف

واشنطن(صدى):

خضع رجل أمريكي لعملية جراحية طارئة لاستبدال كبده بعد تناوله مكمل غذائي على هيئة أقراص مصنعة من مستخلص الشاي الأخضر.

وترجع الواقعة إلى تناول الرجل أقراص صناعية، تساعد على التنحيف وتنتج جزئيا من مستخلص الشاي الأخضر والتي قيل إنها تساعد على تعزيز أداء القلب وصحته.

ولكن بعد بضعة أشهر فقط، من تناوله المكمل الغذائي باتت حالتة الصحية حرجة، حيث اتضح أنه بحاجة لعملية جراحية مستعجلة لزراعة الكبد.

ورجح الأطباء بشكل كبير أن هذه الأقراص هي المسبب المباشر لإتلاف كبد الرجل.