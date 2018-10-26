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التخطيط لتهريب زعيم الحوثيين لخارج اليمن

التخطيط لتهريب زعيم الحوثيين لخارج اليمن
فهمي محمد(صدى):

صرحت مصادر يمنية مطلعة بتواجد زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي بـ ” صنعاء ” ، وذلك ضمن ترتيبات لتهريبه ونقله إلى خارج اليمن.

كما كشفت المصادر أن زعيم المليشيا أسند لقيادات يتقدمهم ” علي أبو الحاكم ومحمد علي الحوثي ” مهمة تجهيز مخطط اغتيالات وتصفيات، تشمل قيادات كبيرة تابعة وموالية للحكومة الشرعية.

حيث أوضحت المصادر أن مخطط الاغتيالات الذي يُشرف عليه ” علي أبو الحاكم ومحمد على الحوثي ” ، يزمع تنفيذه خلال الشهرين المقبلين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 15 دقيقة

لله دركاما ودر ابيكما
لايترك الملعون حتى يقتلا

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