بالفيديو.. إعصار قمعي يضرب جنوب الوجه دون إصابات

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو حدوث حالة نادرة لإعصار قمعي جنوب الوجه 60 كم اليوم الجمعة ١٧-٢-١٤٤٠هـ، ولم يسجل حتى الآن أي إصابات.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي بالمملكة فيديو الإعصار على نطاق واسع، متوقعين أنه إعصار تورنادو المدمر.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن خوفهم من الإعصار المدمر الذي يضرب جنوب الوجه اليوم.