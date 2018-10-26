فنانة خليجية تمر بأزمة صحية ونفسية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن مرورها بأزمة صحية ونفسية؛ وهو الأمر الذي سبب لها الأوجاع.

حيث قامت ” بدرية ” بنشر صورة لها من على سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” .

وقالت تعليقًا على الصورة: ” لا تشتكي لاحد عن ما يخالج في خاطرك، فقط اشتكي للذي خلقك، يا رب يا رب يا رب انزع كل مواجعي، سواء كانت جسديه أو معنويه انت الذي خلقتني وامري بيديك ” .

يُذكر أن بدرية أحمد كانت قد فاجأت جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” مقطع فيديو ” جديد أعلنت فيه ارتدائها للحجاب.