مركبة تدهس وافدا وتنزلق به في حفرة ببلجرشي

إبراهيم الزهراني(صدى):

دهست مركبة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وانزلقت به في حفرة، ما أسفر عن تعرضه لإصابات متعددة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلا، ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 عن حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع أمام جامع البكير ببلجرشي، وهو عبارة عن انزلاق إحدى السيارات بعد الاصطدام، ودهست وأصابت أحد المارين.

ونتج عن ذلك سقوطهما معاً بحفرة بجانب الخط، وتم استخراج الاحتجاز من قبل الدفاع المدني.