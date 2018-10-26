مشرعو الكرة يناقشون اقتراحات جديدة لتجنب إضاعة الوقت عند التغييرات

ماجد محمد(صدى):

يسعى مُشرعو كرة القدم لمكافحة أساليب إضاعة الوقت، ويدرسون حظر إجراء تغييرات، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع ضمن إجراءات أخرى لزيادة وقت اللعب الفعلي أثناء المباريات

ووفقًا لما أوردته صحيفة ” تايمز ” ، فإن المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، لاحظ أن في ربع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يتم إجراء التغييرات بعد الدقيقة ” 90 ” .

وبناء على ذلك، يستعد المجلس الدولي لكرة القدم لمناقشة المقترحات الجديدة الشهر المقبل؛ وذلك استعدادًا لاجتماعه السنوي في مارس.

وجاء ذلك بناءً على ما أظهرته الاحصائيات من تراجع يُثير القلق وقت اللعب في كل مباراة.