روشتة من الطبيعة لحمايتك من الأورام السرطانية
أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأطعمة، التي تحمي الجسم من نمو الأورام السرطانية بالثدي بشكل عام، والجسم كله بشكل عام .
ومن هذه الأطعمة :
الفول
هذا النوع من البقوليات محمل بالألياف، مما يساعد على حماية الجسم ضد سرطان القولون والمعدة، كذلك قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي في النساء بعد سن اليأس.
البروكلي
هذا النوع من الخضراوات غني بالمواد المضادة للأكسدة، وأهمها الإندول- 3، والكربينول، التي أثبتت الأبحاث أنه مقاوم للمواد المسرطنة، كما أنه يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
الجزر
هذه الخضراوات غنية أيضا بالمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على انخفاض خطر الإصابة بسرطان المثانة وعنق الرحم والبروستاتا والقولون والحنجرة وسرطان المريء، وكذلك سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، على أن يتم تناوله مطبوخا، وليس نيئا.
الليمون
يحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية تسمى ” ليمونادز ” ، التي ثبت أنها تحمي من سرطان الثدي والرئة والجلد وسرطان القولون.
المشروم
يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي أثبتت الأبحاث أنها تحارب سرطان الدم، وسرطان الثدي والرئة وخلايا سرطان القولون، التي تحفز الجسم لإنتاج الخلايا المقاومة للسرطان.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 3 ساعات
منهي اللي روشته😊😁😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 3 ساعات
الفول لذيذ👍☺
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10286 ] نشر منذ 3 ساعات
جربي رشه فول ع طعمية وجبة لذيذة متكاملة
اكله مصريه 🇪🇬،، أحب الفلافل اللي عجينتها خضراء مصنوعة من الفول والبقدونس مو الحمص
أبو فهد[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
لهفة العاشق بنت وهي نفسها جنو بية قحطانية شايفين حواراتهن على شوي تقول له تعال خاص😁😁
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10286 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكمان بالطحينة السائله تزين اكثر واكثر
واملئ بطنك واحقر حسادك تصفوا حياتك
😍 ♥ 💘 💔
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبو فهد حسبي اللّه عليك بس 😏احط يدي بالنار انك انت نفس معرف إحساس بالموضوع الثاني خافوا اللّه أخت جنو بية قحطانية كلب واحد ~اكرمك اللّه~ بمليون معرف إحساس سالم هزيم لمى الحربي كلهم واحد انتبهي للأسلوب بس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه😊خخخخخ ضحكني ابو فهد ومالي خلق😂احلف ياشيخ لعلمك ولعلم اشباهك الاربعين جنوبيه مو جبانه عشان تتخفى مثلكم😷 هذا واناحرمه😘في زمن انقضرو الرجال الا من رحم ربي👌خله وغيره يهذرونياخوي عبد الله☺ مافكرت فيهم ناس مرضى عافانا الله مما بلاهم😊
أبو خالد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
لهفة بنت بنت بنت بنت وهي نفسها جنو بية قحطانية إلعبي غيرها يا بنت قحطان
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10286 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله اني كم مرة قلت لك لاتردي عليهم؟
ترى لمن تسفهيهم يبطلوا نباح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه😊اوستر عليهم😁😂والله وتا الله وبها الساعه المباركه اني ماعمري خشيت هنا الا بمعرف جنوبيه قحطانيه والفخر ليه😉ياواد انت وهوه مو خوافه عشان اظهر بمعرفات مفبركه وايميلات جديده لسحب ذنوب غيري ولو بغير معرفي الكل راح يعرف بكل شجاعها اقولها👌👌
أبو فهد[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل اضحكي اضحكي يا بنت قحطان إذا مو نفس المعرف هاذي بذاتها مصيبة ثانية روحوا خاص وفكونا وانت يا عبد اللّه انقلع ماحد كلمك ياقليل الذوق
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10286 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو 🌸
تعليق[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 1 ساعة
اخت جنو بية قحطانية يشهد اللّه أني احترمك وماعمري تجرأت وتطاولت على وحدة من الاخوات بالعكس ادافع عليكن بس الصراحة عبد اللّه ولهفة العاشق زودوها هذولا اللي خلو المعلقين يتطاولون عليكي وعلى غيرك
عبد اللّه ولهفة العاشق فضلا. وليس امرًا للمرة الأخيرة اقول اطلعوا برا عالم المرأة وخلو الأخوات بعالمهن
أبو خالد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا أنتي وهي نفس البنت هاذي مشكلة😕وإذا أنتي حرمة وهو رجال فهاذي كارثة لو محترمك كان وقف تعليقاته الماسخة من اول
ابو خالد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
عبد اللّه يدافع عليها أولاً لانه من النوع اللي اللي يحب ياخذ ويعطي مع الحريم وثانياً لانه قحطاني
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33521 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا العنوان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33521 ] نشر منذ 1 ساعة
هي كلها زينه الى المشرم
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 59 دقيقة
صدقت قحطاني وراسي بالسما مرفوع وادافع عليها لأني واثق انها بنت أصل واللي يتنابحون هنا ما لهم أي قيمة عندي وإذا تكالبتوا علي لاني قلت كلمتين ماعجبوكم راسكم والف حيط قسم باللّه رافع السما وباسط الأرض أن عبد اللّه هو عبد اللّه وماعندي غير هالمعرف والرجال فيكم يطلع بمعرفه الأصلي وأنا اعرف اربيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17221 ] نشر منذ 43 دقيقة
الجزر لذيذ 😅😍