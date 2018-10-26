روشتة من الطبيعة لحمايتك من الأورام السرطانية

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأطعمة، التي تحمي الجسم من نمو الأورام السرطانية بالثدي بشكل عام، والجسم كله بشكل عام .

ومن هذه الأطعمة :

الفول

هذا النوع من البقوليات محمل بالألياف، مما يساعد على حماية الجسم ضد سرطان القولون والمعدة، كذلك قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي في النساء بعد سن اليأس.

البروكلي

هذا النوع من الخضراوات غني بالمواد المضادة للأكسدة، وأهمها الإندول- 3، والكربينول، التي أثبتت الأبحاث أنه مقاوم للمواد المسرطنة، كما أنه يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الجزر

هذه الخضراوات غنية أيضا بالمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على انخفاض خطر الإصابة بسرطان المثانة وعنق الرحم والبروستاتا والقولون والحنجرة وسرطان المريء، وكذلك سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، على أن يتم تناوله مطبوخا، وليس نيئا.

الليمون

يحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية تسمى ” ليمونادز ” ، التي ثبت أنها تحمي من سرطان الثدي والرئة والجلد وسرطان القولون.

المشروم

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي أثبتت الأبحاث أنها تحارب سرطان الدم، وسرطان الثدي والرئة وخلايا سرطان القولون، التي تحفز الجسم لإنتاج الخلايا المقاومة للسرطان.