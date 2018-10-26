تحذير من سفارة المملكة لمواطنيها المقيمين في الأردن

نايف السالم(صدى):

طالبت السفارة السعودية في الأردن مواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلبة الدارسين بتوخي السلامة والحذر ومتابعة مايصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والاتصال بأرقام السفارة التي تعمل على مدار الساعه عند الحاجة.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ناشدت مواطنيها بتوخي الحذر والحيطة أثناء التنقلات بسبب التقلبات الجوية في المنطقة.

وكانت الأرصاد الأردنية أصدرت تنبيها متقدما حول انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجة بقاء المملكة الهاشمية تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والتي رافقت المنخفض الجوي، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً مع استمرار سقوط الأمطار بين الحين والآخر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة الأجزاء الغربية وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد، ومع ساعات ما بعد العصر تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً ويميل الجو إلى الاستقرار، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 60-70كم ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.