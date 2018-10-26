  • الجمعة 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
حمود العنزي(صدى):

أعلن مجلس الوزراء موافقته على الاقتراح المُقدم من وزير الشؤون البلدية والقروية، والذي ينص على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي ” المشاغل النسائية ” .

وعن التعديل الجديد، فهو يشمل ضرورة الالتزام عند ممارسة نشاط التزيين النسائي بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية، حيث تضمن تعديل عبارة ” النشاط المرخص له ” ؛ لتكون الأنشطة المرخص لها.

وتضمنت هذه التعديلات أيضًا اشتراطات السن والمؤهلات المطلوب توافرها في الراغبات في ممارسة نشاط التزيين النسائي؛ ليصبح النص بعد التعديل:
– ألا تقل سنها عن 18 عام.
– وأن تكون حاصلة على شهادة مهنية في مجال تزيين النساء من كلية تعليمية أو معهد معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *