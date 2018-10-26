حمود العنزي(صدى):

أعلن مجلس الوزراء موافقته على الاقتراح المُقدم من وزير الشؤون البلدية والقروية، والذي ينص على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي ” المشاغل النسائية ” .

وعن التعديل الجديد، فهو يشمل ضرورة الالتزام عند ممارسة نشاط التزيين النسائي بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية، حيث تضمن تعديل عبارة ” النشاط المرخص له ” ؛ لتكون الأنشطة المرخص لها.

وتضمنت هذه التعديلات أيضًا اشتراطات السن والمؤهلات المطلوب توافرها في الراغبات في ممارسة نشاط التزيين النسائي؛ ليصبح النص بعد التعديل:

– ألا تقل سنها عن 18 عام.

– وأن تكون حاصلة على شهادة مهنية في مجال تزيين النساء من كلية تعليمية أو معهد معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.